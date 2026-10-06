El Gobierno buscará de nuevo la convalidación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente

Para la convalidación de los dos decretos en materia de vivienda el Gobierno cuenta con mayoría para el primero de ellos, el que contiene el grueso de las medidas, pero no para el segundo

Viviendas en Añaza, Santa Cruz de Tenerife / Imagen de archivo

El Gobierno aprobará este martes los dos decretos ley de vivienda que el Congreso no convalidó el pasado viernes e intentará sacarlos adelante mediante la Diputación Permanente, ya que con las Cortes disueltas se activa este órgano en el que los partidos favorables a la medida podrían contar con mayoría suficiente.

Tras el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la posterior disolución de las cortes, la Diputación Permanente cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas durante este periodo.

En este órgano, el Gobierno tendría mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería determinante.

Mayoría en uno de los decretos

El decreto para el que el Gobierno contaría con mayoría si todas las formaciones repiten su voto sería el que contiene el grueso de las medidas.

Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).

Asimismo, el decreto incluye la prohibición de compra de vivienda para los «fondos buitre» hasta el 31 de diciembre de 2028 por un precio inferior al 70 % del valor de tasación de mercado.

Sin embargo, el PNV votó el pasado viernes en contra del segundo decreto, que constaba de un único artículo que establecía la renovación automática de los contratos de alquiler, por lo que el Gobierno seguiría sin contar con la mayoría necesaria para convalidarlo.

Aun así, fuentes del PNV detallaron este lunes que no decidirían su voto para el primer decreto hasta conocer su «letra pequeña». Además, confirmaron que abordarían ayer por la tarde en su reunión semanal la situación y la evolución de las conversaciones con el Gobierno en relación con los textos que quieren aprobar.

Decretos «con algunas variaciones»

El lunes por la tarde, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, (Sumar) confirmó que el Gobierno aprobará de nuevo los reales decretos leyes de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso pero con algunas variaciones, aunque aseguró que no rebajarán «ninguna de las medidas de protección».

Fuentes del Ejecutivo han explicado que los decretos conllevan «cambios no sustanciales» respecto a los derogados el pasado viernes ya que estos textos deben ser diferentes a los rechazados la semana pasada para que puedan ser aprobados, y por ello se introducen estos cambios.

La Diputación Permanente estará constituida por 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos). Por lo tanto, el Gobierno tendría mayoría sin necesitar a Junts para convalidar el primer decreto pero no para el segundo, por el voto en contra del PNV.

Sánchez comparecerá tras el Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en rueda de prensa a las 12:30 hora peninsular en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Sánchez anunció este lunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y presidió una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se aprobó el real decreto para esa convocatoria electoral.

En la reunión de este martes, el Consejo aprobará los decretos de vivienda que se rechazaron la semana pasada por el pleno del Congreso, aunque con algunos cambios en el texto que fuentes del Ejecutivo han asegurado que no serán sustanciales.