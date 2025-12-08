Entre las 327 personas rescatadas por Salvamento Marítimo hay 24 mujeres y 8 niños

327 migrantes rescatados de varios cayucos en aguas próximas a El Hierro.

Salvamento Marítimo ha localizado y escoltado a dos cayucos con 327 personas –entre ellos 24 mujeres y 8 niños— cuando se encontraban a unos 13 kilómetros (7 millas náuticas) de La Restinga, en la isla de El Hierro, durante la última noche, según ha informado el organismo institucional.

En concreto, minutos antes de las 21:00 horas de este domingo, la Guardia Civil informó al centro de Salvamento Marítimo de Tenerife de la detección de un cayuco, con 192 personas de origen subsahariano, que navegaba a unas 7 millas de La Restinga.

Seguidamente los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia que lo localizó y escoltó hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcaron los 192 inmigrantes, entre los que había 19 mujeres y siete niños.

Posteriormente, antes de las 04.00 horas de este lunes, la Guardia Civil informó nuevamente al centro de Salvamento Marítimo de Tenerife de la detección de un segundo cayuco con 135 personas, que se encontraba a unas 7 millas de La Restinga.

A continuación los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que lo localizó y escoltó hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcan las 135 personas de origen subsaharianas, de las que cinco eran mujeres y un niño.