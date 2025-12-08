ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

327 migrantes rescatados de varios cayucos en aguas próximas a El Hierro

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Entre las 327 personas rescatadas por Salvamento Marítimo hay 24 mujeres y 8 niños

Rescatan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas y trasladan a sus ocupantes al muelle de Arguineguín
327 migrantes rescatados de varios cayucos en aguas próximas a El Hierro.

Salvamento Marítimo ha localizado y escoltado a dos cayucos con 327 personas –entre ellos 24 mujeres y 8 niños— cuando se encontraban a unos 13 kilómetros (7 millas náuticas) de La Restinga, en la isla de El Hierro, durante la última noche, según ha informado el organismo institucional.

En concreto, minutos antes de las 21:00 horas de este domingo, la Guardia Civil informó al centro de Salvamento Marítimo de Tenerife de la detección de un cayuco, con 192 personas de origen subsahariano, que navegaba a unas 7 millas de La Restinga.

Seguidamente los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia que lo localizó y escoltó hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcaron los 192 inmigrantes, entre los que había 19 mujeres y siete niños.

Posteriormente, antes de las 04.00 horas de este lunes, la Guardia Civil informó nuevamente al centro de Salvamento Marítimo de Tenerife de la detección de un segundo cayuco con 135 personas, que se encontraba a unas 7 millas de La Restinga.

A continuación los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que lo localizó y escoltó hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcan las 135 personas de origen subsaharianas, de las que cinco eran mujeres y un niño.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Gobierno canario eleva un 42% el presupuesto para cooperación internacional

Herida una parapentista tras un accidente en el barranco de Taucho, en el sur de Tenerife

Cuatro fallecidos y varios heridos por un golpe de mar en Los Gigantes, Tenerife

ASG demanda «medidas eficaces» para garantizar la igualdad de servicios en las islas no capitalinas

El Gobierno aprobará este martes ayudas para propietarios ante el impago de inquilinos

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025