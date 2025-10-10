Este dato se publicó en el informe sobre exclusión residencial elaborado por Cáritas Diocesana

Más del 80% de las personas en situación de sinhogarismo en Tenerife se concentra en tan solo seis municipios de la isla, según revela el informe sobre exclusión residencial elaborado por Cáritas Diocesana. El documento se presentó este viernes en el marco de las II Jornadas Insulares de Sinhogarismo, organizadas por el Cabildo tinerfeño.

4 de cada 5 personas sin hogar en Tenerife se concentran en 6 municipios / Archivo RTVC

El análisis de este fenómeno muestra una distribución geográfica desigual pero significativa: Santa Cruz de Tenerife concentra el 37,1% del total, seguida de Arona (10,8%), Adeje (9,5%) y Puerto de la Cruz (9,5%), según detalló el Cabildo en un comunicado.

Junto a La Laguna (8,4%) y Granadilla de Abona (6,3%), estos municipios agrupan al 81,6% de todas las personas afectadas.

Crisis habitacional

El estudio, elaborado conforme a la tipología europea ETHOS, identifica las múltiples caras de una emergencia habitacional que se extiende por los 31 municipios de Tenerife, e incluye tanto a las personas que duermen en la calle como a quienes residen en infraviviendas, asentamientos improvisados o alojamientos temporales.

En total, 2.838 personas se encontraban en exclusión residencial extrema en 2024, un dato que, según Cáritas, refleja el impacto de la crisis del acceso a la vivienda y las carencias del sistema de protección social.

La consejera de Acción Social del Cabildo, Águeda Fumero, subrayó que estas jornadas buscan fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a la exclusión residencial, y reafirmó el compromiso del Cabildo de ser “una herramienta útil para los ayuntamientos en la gestión de sus competencias en esta materia”.

Fumero añadió que uno de los objetivos prioritarios es evitar la cronificación de esta problemática y favorecer la inclusión social de las personas sin hogar.

El encuentro, en el que participaron más de 170 profesionales y entidades del tercer sector, forma parte de la Estrategia Insular para la Inclusión Social y Comunitaria de las Personas en Situación de Sinhogarismo, que cuenta con una dotación de más de 1,6 millones de euros.