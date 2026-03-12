La cifra supone un 1,2% más de pasajeros que en febrero de 2025 en los aeropuertos canarios

Interior del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron durante febrero un total de 4.546.710 pasajeros, lo que supone un 1,2 % más que en el mismo mes de 2025, informa Aena. De la cifra total de viajeros registrada, 4.528.534 correspondieron a pasajeros de vuelos comerciales.

De ellos, 1.545.064 viajaron en vuelos nacionales, un 0,1% menos respecto a febrero del año pasado, y 2.983.470 lo hicieron en vuelos internacionales, superando en un 2,1% la cifra del mismo mes de 2025.

Además, se gestionaron 38.779 movimientos de aeronaves, un 0,1% más, y se transportaron 2.648 toneladas de mercancías, un 3,5% más que en febrero del año pasado.

Gran Canaria lidera el registro de pasajeros

El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros, con 1.354.603, lo que representa un incremento del 1,6% respecto a febrero de 2025. Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.258.924 pasajeros y un aumento del 1,1%. César Manrique-Lanzarote, con 709.321 pasajeros (+0,5%). Fuerteventura, con 547.745 (-2%). Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 517.621 (+3,1%). La Palma, con 127.557 (+7,7%). El Hierro, con 22.747 (+3,8%) y La Gomera, con 8.192 pasajeros (-1,9%).

En los primeros dos meses del año, los aeropuertos canarios han registrado 9.139.022 viajeros, un 0,6% más que en el mismo periodo de 2025.

De los 9.101.290 pasajeros comerciales, 3.128.239 viajaron en vuelos nacionales(-1,1%). 5.973.051 lo hicieron en vuelos internacionales, un 2% más respecto al acumulado de estos meses en 2025. Entre enero y febrero de 2026 se gestionaron 79.209 movimientos de aeronaves y se transportaron 5.267 toneladas de mercancías.