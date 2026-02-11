50 años de Los Nietos de Kika

La Gala de la Reina también cumple 50 años

Este viernes, además de celebrarse el 50 aniversario de la Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria, también cumple años la murga, Los Nietos de Kika. Fueron la primera afilarmónica en ganar un concurso.

Vídeo RTVC

La Gala se celebra el próximo viernes, 13 de febrero, con un escenario que se está transformando. La idea es acercar los diseños de las candidatas al público y al jurado, y para ello se está creando una pasarela por la que podrán desfilar.

Ese mismo día se realizará el Telenoticias 1 desde el Parque Santa Catalina, pero mañana jueves conoceremos quienes serán los presentadores del evento. Un acto que cumple 50 años como también lo ha hecho la afilarmónica Los Nietos de Kika quienes exponen estos días en Arucas sus 50 años de trajes carnavaleros.

Medio siglo de Los Nietos de Kika

1976, 77, 78 y así 50 años de vestimenta carnavalera de Los Nietos de Kika. La formación se convirtió en Afilarmónica en los años 80 y desde entonces han cambiado muchas cosas. Estos trajes son historia del carnaval y como los componentes de esta agrupación tienen sus propias anécdotas.