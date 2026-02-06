Los Majaderos, Las Despitadas, Los Nietos de Sary Manchez, Traviesas, Los Chacho Tú, Los Serenquenquenes, Los Legañosos y Los Trapasones en la final que ser podrá ver en RTVC

Emisión en directo

Ocho murgas volverán a subirse este sábado 7 de febrero al escenario de Santa Catalina para disputar la gran final del concurso de Murgas Adultas del Carnaval de «Las Vegas». El veredicto del jurado se hizo público pasadas las 00:45 horas de la madrugada, al término de la cuarta fase del certamen, después de que las 18 agrupaciones participantes defendieran sus repertorios desde el pasado lunes sobre las tablas de las carnestolendas.

El sorteo celebrado tras conocerse el fallo determinó que la final arrancará con Los Majaderos y concluirá con Los Trapasones. Junto a ellos, también lograron el favor del jurado Las Despitadas, Los Nietos de SaryManchez, Traviesas, Los Chacho Tú, Los Serenquenquenes y Los Legañosos.

Todas estas formaciones serán protagonistas de uno de los actos más esperados del calendario festivo, que pondrá el broche de oro a cuatro intensas noches de competición conducidas por Baby Solano, quien ha ejercido como maestro de ceremonias durante las fases previas.

La gran final de esta edición del Carnaval comenzará este sábado a las 21:00 horas con la actuación, fuera de concurso, de la afilarmónica Los Nietos de Kika. Como es tradición, Daniel Calero estará al frente de la conducción de la gala.

Los Legañosos, murga participante en la final del concurso. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro noches de fases

Este año, como novedad, el Concurso de Murgas Adultas se ha desarrollado en cuatro fases, permitiendo que familiares, seguidores y aficionados disfrutaran de las letras cargadas de sátira e ironía de un total de 18 agrupaciones.

La última fase se celebró en la noche del 5 de febrero con las actuaciones de Los Star —que compitieron únicamente en la categoría de vestuario—, Lady’s Chancletas, Kikirinietas, Los Trapasones y Los Legañosos.

El miércoles 4 fue el turno de Legañosas, Traviesas, Golisnionas y Los Serenquenquene; mientras que en la segunda fase, celebrada el martes 3, actuaron Majaderos, Las Quisquillosas, Los Twitty’s, Las Despistadas y Los Chancletas. El concurso arrancó el lunes 2 de febrero con las actuaciones de Los Nietos de Sarymanchez, Trabalonas, Gambusinos, Las Crazy Trotas y Los Chacho Tú.

Con todo preparado, Santa Catalina se vestirá de gala este sábado para coronar a la murga ganadora en una noche que promete emoción, crítica y mucho humor carnavalero.

Dónde ver la final de Murgas Adultas