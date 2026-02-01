Durante esta primera fase las murgas protagonistas serán, ‘Los Nietos de Sarymanchez’, ‘Trabalonas’, ‘Gambusinos’, ‘Las Crazy Trotas’ y ‘Los Chacho Tú’

La primera fase del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria arranca desde el Parque de Santa Catalina este lunes a partir de las 21.00 horas.

Durante esta primera fase las murgas protagonistas serán, ‘Los Nietos de Sarymanchez’, ‘Trabalonas’, ‘Gambusinos’, ‘Las Crazy Trotas’ y ‘Los Chacho Tú’.

Desarrollo del evento

El concurso de murgas es uno de los certámenes históricos de la fiesta, cuya primera edición data de 1977.

Las murgas, se centrarán en afinar la crítica a los diferentes acontecimientos sociales y políticos ocurridos durante todo el año, todo ello con un toque irónico.

La cita transcurrirá íntegramente en el parque Santa Catalina ante un numeroso público, durante tres noches de fases previas y una gran final con las murgas mejor puntuadas.

Tipos de premios

El concurso cuenta con tres premios de interpretación, tres de vestuario, un premio a la mejor letra y un premio de la crítica. Y con un importante aliciente adicional: las ganadoras participarán en la Gala de la Reina.

Dónde poder seguir el acto