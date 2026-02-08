ES NOTICIA

Estas son las murgas ganadoras del Carnaval de Las Palmas Gran Canaria 2026

RTVC
RTVC
Banner Carnaval Canarias 2026 RTVC


El Parque Santa Catalina corona a las mejores murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en una noche en la que la crítica, el humor y la emoción brillaron sobre el escenario

Los Legañosos y Carolina Darias
Los Legañosos reciben el primer premio de interpretación de la mano de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias

Premios de la final de murgas de Las Palmas de Gran Canaria

Premios de interpretación:

  • Primer premio: Los Legañosos
Los Legañosos en la final de murgas 2026
Los Legañosos | Lucía Trujillo
  • Segundo Premio: Los Nietos de SaryManchez
Los Nietos de SaryManchez en la final de murgas 2026
Los Nietos de SaryManchez | Lucía Trujillo
  • Tercer Premio: Los Chacho Tú
Los Chacho Tú en la final de murgas 2026
Los Chacho Tú | Lucía Trujillo

Premios de vestuario:

  • Primer Premio: Los Serenquenquenes
  • Segundo Premio: Las Lady’s Chancletas
  • Tercer Premio: Los Nietos de SaryManchez

Más premios:

  • Premio Kike a la calidad humana, otorgado por la murga Los Star: Rayco Mederos, fundador de Trisomía 21
  • Premio Definitivamente Yo ‘Paco Dávila’, otorgado por la murga Las Lady’s Chancletas: Javier Guerra, ‘Javito’, director de la murga Los Chacho Tú
  • Premio Carmelo ‘El Pariente’, otorgado por la murga Los Trapasones: Murga Los Legañosos
  • Premio Tito Rosales, otorgado por la murga Los Chancletas: Angelín Merino, letrista
  • Premio Benito Falcón a la mejor puesta en escena, otorgado por la murga Los Melindrosos: Murga Los Majaderos
  • Premio Tomás Pérez a la mejor letra, otorgado por la Afilarmónica Los Nietos de Kika: ‘Einstein es el mejor físico del Carnaval’, de la murga Los Legañosos
  • Premio Criticón, otorgado por la prensa: Canción ‘Cristóbal Colón’, de la murga Los Majaderos

Dónde se ha podido ver la final de Murgas Adultas

