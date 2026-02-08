Estas son las murgas ganadoras del Carnaval de Las Palmas Gran Canaria 2026
El Parque Santa Catalina corona a las mejores murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en una noche en la que la crítica, el humor y la emoción brillaron sobre el escenario
Premios de la final de murgas de Las Palmas de Gran Canaria
Premios de interpretación:
- Primer premio: Los Legañosos
- Segundo Premio: Los Nietos de SaryManchez
- Tercer Premio: Los Chacho Tú
Premios de vestuario:
- Primer Premio: Los Serenquenquenes
- Segundo Premio: Las Lady’s Chancletas
- Tercer Premio: Los Nietos de SaryManchez
Más premios:
- Premio Kike a la calidad humana, otorgado por la murga Los Star: Rayco Mederos, fundador de Trisomía 21
- Premio Definitivamente Yo ‘Paco Dávila’, otorgado por la murga Las Lady’s Chancletas: Javier Guerra, ‘Javito’, director de la murga Los Chacho Tú
- Premio Carmelo ‘El Pariente’, otorgado por la murga Los Trapasones: Murga Los Legañosos
- Premio Tito Rosales, otorgado por la murga Los Chancletas: Angelín Merino, letrista
- Premio Benito Falcón a la mejor puesta en escena, otorgado por la murga Los Melindrosos: Murga Los Majaderos
- Premio Tomás Pérez a la mejor letra, otorgado por la Afilarmónica Los Nietos de Kika: ‘Einstein es el mejor físico del Carnaval’, de la murga Los Legañosos
- Premio Criticón, otorgado por la prensa: Canción ‘Cristóbal Colón’, de la murga Los Majaderos
Dónde se ha podido ver la final de Murgas Adultas