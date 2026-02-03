Tercera fase de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Imagen de la primera fase de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Este miércoles a partir de las 21:00 horas se celebra la tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los certámenes históricos de la fiesta, cuya primera edición data de 1977.

La cita transcurre íntegramente en el escenario de «Las Vegas» en el Parque de Santa Catalina. Abarcará cuatro noches de fases previas y una gran final con las murgas mejor puntuadas. La tercera y cuarta fase serán este miércoles y jueves y la gran final tendrá lugar el sábado día 7 de febrero.

Murgas de la tercera fase

En esta tercera cita del concurso se darán cita las siguientes murgas: Los Melindrosos, Los Gambusinos, Los Chacho tú, Los Trapasones, Las Kikirinietas, Los Twitty’s, Los Nietos de Sarymanchez

Tipos de premios

El concurso cuenta con tres premios de interpretación, tres de vestuario, un premio a la mejor letra y un premio de la crítica. Y con un importante aliciente adicional: las ganadoras participarán en la Gala de la Reina.

Dónde poder seguir el acto