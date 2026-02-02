Ambiente de público en la segunda fase del concurso de 2025

Este martes a partir de las 21:00 horas se celebra la segunda fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los certámenes históricos de la fiesta, cuya primera edición data de 1977.

La cita transcurre íntegramente en el escenario de «Las Vegas» en el Parque de Santa Catalina. Abarcará cuatro noches de fases previas y una gran final con las murgas mejor puntuadas. La tercera y cuarta fase serán este miércoles y jueves y la gran final tendrá lugar el sábado día 7 de febrero.

Murgas de la segunda fase

En esta segunda cita del concurso se darán cita las siguientes murgas: Las Traviesas, Los Chancletas, Los Chismosos, Las Trabalonas, Las Golisnionas, Las Legañosas y Los Legañosos.

Tipos de premios

El concurso cuenta con tres premios de interpretación, tres de vestuario, un premio a la mejor letra y un premio de la crítica. Y con un importante aliciente adicional: las ganadoras participarán en la Gala de la Reina.

Dónde poder seguir el acto