Cuarta fase de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Los Chancletas

Este jueves a partir de las 21:00 horas se celebra la cuarta fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los certámenes históricos de la fiesta, cuya primera edición data de 1977.

La cita transcurre íntegramente en el escenario de «Las Vegas» en el Parque de Santa Catalina. Abarca cuatro noches de fases previas y una gran final con las murgas mejor puntuadas. Las cuatro fases previas de selección se han celebrado entre este lunes y miércoles y la gran final tendrá lugar el sábado día 7 de febrero.

Murgas de la cuarta fase

En esta cuarta cita del concurso se darán cita las siguientes murgas:

Los Star (solo compiten en vestuario)

Lady’s Chancletas

Carnaval y Mardi Gras

Kikirinietas

Los Trapasones

Los Legañosos

Tipos de premios

El concurso cuenta con tres premios de interpretación, tres de vestuario, un premio a la mejor letra y un premio de la crítica. Y con un importante aliciente adicional: las ganadoras participarán en la Gala de la Reina.

Dónde poder seguir el acto