El Martes de Carnaval, el 23 de febrero, y el 3 de mayo serán días festivos tras una modificación para garantizar la organización de la fiesta en 2027

Santa Cruz fija los festivos de 2027 y ajusta el calendario del Carnaval. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado en pleno los festivos locales para 2027, que serán el Martes de Carnaval, el 23 de febrero, y el 3 de mayo, Día de la Cruz.

La propuesta salió adelante con el respaldo mayoritario de los grupos políticos, con la abstención del PSOE, y responde a la necesidad de adaptar el calendario festivo al desarrollo del Carnaval.

El ajuste implica retrasar dos semanas el inicio de la fiesta respecto a su calendario habitual debido a limitaciones técnicas en el Recinto Ferial, ocupado por el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT) hasta el 6 de enero.

El Carnaval comienza el 22 de enero

De este modo, la Gala Inaugural se celebrará el 22 de enero, mientras que los actos en la calle tendrán lugar del 19 al 28 de febrero, en un periodo más adecuado para su organización.

Desde el Consistorio destacan que esta modificación permitirá garantizar la calidad y planificación de uno de los principales eventos culturales, sociales y económicos de la capital tinerfeña, facilitando además el trabajo de los grupos, proveedores y profesionales implicados en el Carnaval.