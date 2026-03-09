A partir de hoy un acuerdo mejora la asistencia judicial a los médicos que hayan denunciando agresiones

El Colegio de Médicos y el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria han firmado un acuerdo que pretende mejorar la asistencia judicial a los médicos que hayan denunciado agresiones para reducir las esperas y la victimización secundaria de los facultativos.

En 2025, se denunciaron 68 médicos agresiones a profesionales médicos en Las Palmas de Gran Canaria, uno menos que en 2024, según los datos del Colegio de Médicos. Más de la mitad de las agresiones las han sufrido mujeres, quienes representan el 54% de las denuncias impuestas. Por su parte, el Colegio de Médicos advierte que esta cifra podría ser «solo la punta del iceberg«.

68 médicos fueron agredidos en 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

La mayoría de las incidencias, un 40%, ha ocurrido en hospitales, seguido por atención primaria (22%), urgencias hospitalarias (16%), urgencias primarias (15%) y en otros ámbitos, incluido el privado (7%).

Tolerancia 0

Para tratar de mejorar la situación, el acuerdo busca hacer más humano el tránsito del médico por el juzgado. Los señalamientos se fijarán a primera hora para evitar retrasos y situaciones de revictimización, así como para facilitar que los médicos puedan reincorporarse cuanto antes a sus puestos de trabajo.

El Colegio recuerda que se tendrá tolerancia 0 con la violencia y recomienda denunciar las agresiones.