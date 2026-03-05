Las agresiones a sanitarios crecen un 26 %

Solo se denuncian 513 ataques de los 20.000 registrados por Sanidad

Las agresiones a los profesionales sanitarios aumentan un 26 % en el último año según los datos de la Policía Nacional. De los 20.000 incidentes contabilizados por Sanidad en toda España, los trabajadores apenas tramitaron 513 denuncias oficiales.

Vídeo RTVC

El sindicato de enfermería SATSE denuncia que el protocolo de prevención actual resulta ineficaz y reclama medidas urgentes para proteger a la plantilla.

Violencia en los centros

El personal médico encabeza la lista de profesionales que más denuncian estas situaciones de violencia en sus puestos de trabajo. Les sigue muy de cerca el colectivo de enfermería, que sufre el impacto directo de la crispación en los centros de salud. La Policía Nacional insiste en la importancia de denunciar cada caso para visibilizar la magnitud real de este problema social.

En el archipiélago canario, la situación preocupa especialmente a los representantes de los trabajadores por la frecuencia de los ataques. El secretario general de SATSE, Yoel Hernández, cifra la presión violenta en prácticamente dos agresiones cada tres días en las islas. Por este motivo, el sindicato solicita formalmente la creación de un observatorio específico de agresiones para el entorno de las islas.

La falta de efectividad de las medidas preventivas actuales deja a enfermeras y fisioterapeutas en una posición de vulnerabilidad constante. Los profesionales demandan entornos seguros donde puedan desarrollar su labor asistencial sin temor a sufrir represalias físicas o verbales.

Crisis de conciliación

La conciliación de la vida profesional y familiar representa el otro gran obstáculo para la estabilidad de la sanidad canaria. Un 45 % de los enfermeros y fisioterapeutas admite que se ha planteado abandonar su carrera por las dificultades para atender a su familia. La salud física y mental del personal se ve seriamente afectada por jornadas que impiden el descanso y la vida personal.

La delegada de Igualdad de SATSE, Alejandra Sánchez, señala a la falta de personal como el principal factor que impide la conciliación. Según una encuesta interna, el 80 % de los profesionales cree que la infradotación de las plantillas bloquea la concesión de permisos. Cuando un trabajador solicita tiempo libre, no existen sustitutos para cubrir el servicio de manera garantizada.

Esta situación empeora cuando coinciden bajas por incapacidad temporal dentro de un mismo departamento sanitario. El número de profesionales disminuye progresivamente, pero la carga de trabajo y el nivel de atención exigido se mantienen intactos. SATSE pretende revertir esta tendencia para buscar una mejora global de la calidad asistencial y del bienestar de los trabajadores en Canarias.