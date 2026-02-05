72-70 | El Granca revive ante La Laguna y se anota el primer derbi canario en Europa

El equipo grancanario remontó su última racha este miércoles en la Liga de Campeones llevándose el primer derbi canario de la historia en Europa

El Dreamland Gran Canaria recuperó este martes su mejor versión en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) anotándose el primer derbi canario de la historia en Europa, superando a la Laguna Tenerife por un ajustado 72-70, sellando así el liderato entre los dos equipos isleños en el Grupo L con un 2-1 de balance.

El canadiense Kassius Robertson, con 16 puntos, fue el máximo realizador de los amarillos, desactivando el acierto en la pintura del georgiano Giorgi Shermadini -otros 15-.

Tras un fulgurante 0-8 fraguado por el equipo aurinegro en apenas dos minutos, con Van Beck y Fittipaldo, los claretianos reaccionaron con un 2+1 de Samar y dos arreones de Brussino, uno de ellos ejecutado con un mate a una mano que despertó a la anestesiada parroquia amarilla (7-8).

No obstante, el perímetro lagunero siguió sacando petróleo con el paso de los minutos, además de tomar aire con la vieja guardia formada entre Shermadini, Huertas y Doornekamp (13-20).

Una canasta de cinco metros de Robertson, conjugado con un posterior triple del propio jugador canadiense, metió de lleno al Granca, aunque Fernández metió la última bandeja para dar ventaja de cuatro puntos a los tinerfeños a la conclusión del primer parcial (18-22).

En el segundo asalto, el Granca capitalizó su juego en la versatilidad de sus interiores, con una mayor presencia física de Kuath en la pintura a costa de Shermadini, algo que parecía funcionar por momentos (25-27), si bien La Laguna reaccionó con canastas de Doornekamp y Van Beck para superar la decena de diferencia (27-38).

A partir de ahí, los pupilos de Txus Vidorreta supieron contemporizar las últimas jugadas e incluso aumentar la hemorragia, enfilando ambos equipos el túnel de vestuarios con una máxima de 15 puntos (29-44).

En la reanudación, siguió La Laguna imponiendo su ritmo, aunque Pelos y Tobey lograron reducir la derrama hasta los ocho puntos (41-49), forzando el tiempo muerto de Txus Vidorreta.

Aún así, el Granca siguió erosionando la trinchera aurinegra, aprovechando que el porcentaje exterior de los tinerfeños comenzó a resentirse, lo que lanzó a Brussino y Robertson colocar el 50-51 en el electrónico.

En el último periodo cambiaron las tornas. Kuath y Pelos cambiaron la dinámica para poner la primera ventaja amarilla de todo el partido (59-55).

El encuentro se atascó a nivel ofensivo, convirtiéndose en un errático correcalles repleto de faltas e interrupciones, hasta que una bandeja de Salvó y un triple lejanísimo de Van Beck conectó de nuevo a los dos equipos (61-58).

Fue entonces cuando saltó la figura de Wong, que fue de menos a más. El escolta norteamericano del Dreamland asumió los galones en el apartado ofensivo para colocar a los suyos con un balsámico 67-62 a menos de cuatro minutos para la conclusión.

Una canasta con tiro libre de Scrubb cortó el ritmo claretiano y metió de lleno a La Laguna (67-65), pero las posteriores faltas personales en la pintura hipotecaron al equipo de Vidorreta, estirando el chicle el Dreamland desde la línea de personales (71-65) a solo 1:24 del desenlace.

Un triple de Fitipaldo significó el órdago lagunero en la recta final (71-68), pero un rebote en ataque de Tobey a falta de 11 segundo llevó al americano a la línea de personales, desequilibrando la balanza pese al tiro posterior de Fernández (72-70).

Ficha técnica:

72. Dreamland Gran Canaria (18+11+25+18): Samar (5), Wong (9), Brussino (9), Vila (-) y Tobey (7) -quinteto titular-; Robertson (), Pelos (16), Salvó (5), Alocén (6), Vila (-) y Kuath (8).

70. La Laguna Tenerife (22+22+11+15): Fitipaldo (10), Scrubb (11), Van Beck (13), Guerra (-) y Doornekamp (5) -quinteto titular-; Fernández (10), Huertas (4), Sastre (2), Shermadini (15), Abromaitis (-) y Alderete (-).

Árbitros: Wojciech Liszka (Polonia), Gatis Salins (Letonia) y Martin Vulic (Croacia). Eliminaron por personales al jugador de La Laguna Tenerife Fran Guerra.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 3ª jornada del Grupo L de la Ronda de 16 de la BCL, disputado en el Gran Canaria Arena ante 5.448 espectadores.