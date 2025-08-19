Se adjudicarán 77 viviendas protegidas en Corralejo

Con una inversión de 10,5 millones de euros, el Gobierno de Canarias construirá en Corralejo este plan de vivienda protegida de promoción pública

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha aceptado la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución de la obra consistente en la construcción de 77 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de La Oliva, en la isla de Fuerteventura. En concreto, se construirían en la localidad de Corralejo.

El Gobierno de Canarias construirá 77 viviendas en la calle Palengre, en Corralejo



Tramitación de urgencia

El proyecto se desarrollará en la parcela situada en la calle Palengre, en la localidad de Corralejo. Incluye también la ejecución de 77 plazas de garaje. La empresa Taller de Construcción TMR, S.A., ha sido seleccionada como propuesta de adjudicación y cuenta con un presupuesto de 10.545.798,93 euros. Ha sido tramitada mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con carácter de urgencia, dada la elevada demanda de vivienda protegida en el Archipiélago.

La iniciativa está financiada con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa Next Generation EU. Este plan impulsa actuaciones sostenibles, sociales y transformadoras en todo el territorio.



Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para

fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago. Esta estrategia tiene como objetivo

principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas. +VICAN busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la población canaria.