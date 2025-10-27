La previsión apunta a posibles lluvias moderadas el próximo miércoles pero sin afectar a las temperaturas que continuarán rondando los 25 grados

Vídeo RTVC. Antonio Cárdenes, durante su intervención en el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias done ha contado la previsión del tiempo para los próximos días.

La semana comienza en Canarias con mayor humedad que la anterior, meteorológicamente hablando. Además la borrasca situada entre Azores y Madeira podría dejar en las islas precipitaciones débiles a mitad de semana. Se prevé que el miércoles pueda llover de forme débil y moderada en algunos puntos de las islas, especialmente de Tenerife y de La Palma.

A mitad de semana la lluvia podría ser protagonista en las islas.

El viento será intenso en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Sin embargo, y a pesar de las fechas otoñales en las que nos encontramos, las temperaturas no cambiarán significativamente y seguiremos rondando los 25 grados. El termómetro podría bajar un poco el miércoles pero no de forma importante.

La borrasca sí que afectará al mar donde en las costas del norte de las islas las olas podrían superar los 2 metros de altura hacia la mitad de la semana.