El ya exdiputado renuncia tras su presunta implicación en el caso Koldo y la alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdado, le sustituirá

José Luis Ábalos, exdirigente socialista y exministro de Transportes, encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo, presentó este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia, informó desde sus redes sociales. La alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdado, sustituirá al exdirigente socialista.

Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso de Diputados. EFE/Chema Moya

En un mensaje en X, Ábalos afirmó que, tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso de apelación y mantenerlo en prisión provisional a la espera de juicio, decidió dejar el escaño en la Cámara Baja, donde ejerció como diputado durante siete legislaturas.

Una «responsabilidad emocionante»

Según explicó en el comunicado, aunque el Congreso le retiró los derechos y deberes como diputado, siempre defendió que debían prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria; sin embargo, en su actual situación procesal considera que no puede continuar en el escaño y que se centrará en ejercer su “derecho de defensa y el amparo” de su inocencia.

En su despedida, Ábalos agradeció a los valencianos que le hayan permitido “servir al pueblo español” y garantiza que siempre ha buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores fundamentales de un Estado social y democrático de Derecho.

“Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!”, concluye.

Ábalos reprodujo ese mensaje de despedida en el escrito que registró este mediodía en la Mesa del Congreso, donde insiste en que, desde la aprobación de su suplicatorio, intentó continuar en el escaño para preservar el derecho de representación, evitar una alteración “indebida” de la composición de la Cámara y defender la libertad de sus miembros.

González Herdado, ligada a la política municipal

Según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, en su puesto como diputado se incorporará la alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdado, que concurrió a las elecciones en las listas del PSOE por Valencia.

Ligada desde hace años a la política municipal, Ana María González Herdado podría tomar posesión del escaño en el primer pleno que se celebre, el 10 de febrero, si la Junta Electoral Central ha tramitado para dicha fecha su designación.

Se ha informado a la Junta Central Electoral ya para que expida la credencial del siguiente puesto en la lista electoral.

Con la renuncia de Ábalos, que estaba en el Grupo Mixto, el PSOE gana un diputado más para sus filas, que puede ser determinante en algunas votaciones dada la actual fragmentación de la Cámara baja.