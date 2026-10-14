La ciudadanía podrá elegir entre 21 propuestas hasta el 14 de noviembre para anunciar una edición dedicada a ‘Un Mundo de Juguetes’

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha abierto este miércoles, 14 de octubre, la votación popular para elegir el cartel anunciador del Carnaval Internacional de Maspalomas 2027, que se celebrará bajo la alegoría ‘Un Mundo de Juguetes’. La ciudadanía podrá escoger entre 21 propuestas finalistas hasta el próximo 14 de noviembre.

Abierta la votación para elegir el cartel del Carnaval Internacional de Maspalomas 2027

Al concurso se presentaron inicialmente 28 carteles, aunque siete quedaron excluidos tras el proceso de revisión técnica. El Ayuntamiento comprobó el cumplimiento de las bases, especialmente en lo relativo al posible uso de inteligencia artificial y la originalidad de los elementos de las obras.

Las 21 propuestas que superaron esta fase se someten ahora a votación popular. Los interesados pueden consultar los diseños y emitir su voto a través de la web municipal.

Doce de los carteles proceden de Gran Canaria

De las 21 propuestas finalistas, 12 proceden de Gran Canaria, concretamente de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Agaete y Moya.

También participan dos diseños de Madrid y otros dos de Murcia, además de propuestas procedentes de Burgos, País Vasco, Barcelona, Navarra y Tenerife.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destaca que esta diversidad refleja la capacidad del Carnaval Internacional de Maspalomas para despertar interés dentro y fuera de Gran Canaria.

Asimismo, considera que «la participación ciudadana en la elección del cartel permite que el Carnaval empiece a construirse con quienes lo viven, mucho antes de que comiencen los actos en la calle».

Por su parte, la concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, señala que la votación permite involucrar a la ciudadanía en una de las primeras decisiones del Carnaval 2027. La edil destaca que los 21 diseños finalistas cumplen las condiciones establecidas y podrán ser valorados directamente por el público.

Publicadas las bases de los concursos del Carnaval de Maspalomas 2027

Coincidiendo con la apertura de la votación, el Ayuntamiento también ha publicado las bases de los diferentes concursos y convocatorias del Carnaval Internacional de Maspalomas 2027.

Los plazos de inscripción varían según cada modalidad:

Reina del Carnaval y Reinado Infantil: hasta el 15 de febrero de 2027.

hasta el 15 de febrero de 2027. Concurso Drag Queen: hasta el 22 de febrero de 2027.

hasta el 22 de febrero de 2027. Concurso Canino: hasta el 18 de octubre de 2026.

hasta el 18 de octubre de 2026. Cabalgata Infantil: hasta el 5 de marzo de 2027.

Además, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar la adjudicación de chiringuitos, chiringuitos sociales, mesones y food trucks, que permanecerá abierto hasta el 28 de octubre de 2026.

Las personas, colectivos y empresas interesadas pueden consultar los requisitos, la documentación necesaria y los procedimientos de inscripción en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal y en la página web del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.