Uno de los principales atractivos ha sido la gran degustación de potajes, una oportunidad para disfrutar de diferentes elaboraciones de este plato

La Plaza del Mercado de San Mateo ha acogido este sábado 28 de noviembre el Potaje Fest. Una jornada dedicada a uno de los platos más tradicionales de la cocina canaria, que ha reunido a profesionales de la restauración y vecinos del municipio en torno a los fogones.

Informa. RTVC.

El evento se ha desarrollado entre las 10:30 y las 15:00 horas y ha contado con un amplio programa de actividades. Entre ellas han destacado las catas, los talleres de cocina en directo y una gran degustación de potajes.

Tradición culinaria

Uno de los principales atractivos ha sido la gran degustación de potajes, una oportunidad para disfrutar de diferentes elaboraciones de este plato tan arraigado en la tradición culinaria de las Islas.

Una propuesta para disfrutar del sábado en San Mateo, conocer distintas formas de preparar nuestros potajes y compartir una mañana diferente en la Plaza del Mercado.