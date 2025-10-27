Este espacio evitará el desplazamiento de los usuarios a Tenerife

El Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de La Frontera presentaron este lunes un espacio de valoración de discapacidad puesto en marcha tras la cesión por parte de la corporación local de las instalaciones ubicadas en el módulo de Servicios Sociales, junto a la casa consistorial.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, junto al alcalde de Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, y técnicos de ambas administraciones presentaron esta oficina.

Abren una oficina de valoración de discapacidad en La Frontera / Archivo RTVC

Este nuevo servicio evitará el desplazamiento de los usuarios a Tenerife para obtener la valoración y certificado de grado de discapacidad.

Durante su visita a El Hierro, la consejera también ha participado en el acto del III Encuentro de Mayores de la isla, en el Centro de Día para personas mayores de Valverde.