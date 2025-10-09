La embarcación llegó a El Hierro el pasado año con dos menores a bordo

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absolvió este jueves a dos acusados de ser patrones de un cayuco que llegó el 8 de febrero de 2024 a El Hierro con 51 personas a bordo, dos de ellos menores, naturales de Mali, Mauritania y Senegal.

Absuelven a dos acusados de pilotar un cayuco con 51 personas / Archivo RTVC

Ambos ya habían quedado libres el pasado 15 de septiembre tras celebrarse el juicio durante esta jornada. Las absoluciones se basan en que el reconocimiento llevado a cabo a los dos encausados por los testigos en la vista “no se puede tener en cuenta para fundamentar una sentencia condenatoria”.

Testimonios ambiguos

Según la Audiencia, algunos testigos afirmaron no haber podido ver bien a los acusados o que uno de ellos se parecía vagamente a los descritos. Además, varios testimonios contenían imprecisiones relevantes y contradicciones entre lo dicho en diferentes momentos, lo que pone en duda su fiabilidad.

Por todo esto, el Tribunal concluye que, aunque no se descarta alguna coincidencia en relación con la atribución de funciones como patrones a los procesados, la falta de concreción en la mayoría de las declaraciones de los testigos genera incertidumbre sobre la veracidad de sus testimonios, y esta duda debe resolverse a favor de los acusados.

En definitiva, la Audiencia opta por la absolución, ya que considera que no se presentó suficiente prueba de cargo para demostrar que los acusados cometieron el delito de favorecimiento de inmigración ilegal.

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife / Archivo RTVC

El Ministerio Público, por su parte, mantuvo en su escrito provisional y en las conclusiones finales su solicitud de cinco años de cárcel para cada uno de los encausados, argumentando que actuaron por encargo de los organizadores para desempeñar el papel de patrones.

El viaje, que duró unos cinco días, terminó cuando observaron la embarcación en alta mar y la auxilió Salvamento Marítimo, que los llevó a tierra firme debido al mal estado de la nave.

Desde su identificación por los testigos tras llegar al muelle de El Hierro, los acusados fueron puestos en prisión provisional en Tenerife II, donde permanecieron hasta el 16 de septiembre.