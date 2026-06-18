La ONG Accem considera que la externalización de fronteras hacia terceros países puede llevar a la «vulneración de derechos fundamentales»

Vídeo RTVC.

El responsable territorial de la ONG Accem en Canarias, Francisco Navarro, ha indicado este jueves que la organización no está de acuerdo con ciertas políticas incluidas en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en concreto con la “externalización de las fronteras” hacia terceros países, ya que puede llevar a la “vulneración de derechos fundamentales”.

Navarro ha hecho estas declaraciones durante un evento con motivo del quinto aniversario de la llegada de la ONG al archipiélago bajo el título “Enfocando un refugio para la paz. 5 años de acogida y convivencia en Canarias. Ha constado de varias jornadas en las que han participado representantes del Gobierno de España, Acnur, Cruz Roja y la Policía Nacional, entre otras instituciones.

Migrantes del campamento de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife). Efe

Navarro ha explicado que desde Accem siempre van a defender que se legisle y que se trabaje “desde un punto de vista humanitario” que tenga en el centro “la situación de las personas que llegan” y su “realidad humana”. Lo que se traduce, ha continuado, en el “establecimiento de vías legales y seguras”. Para que las personas puedan acceder a procedimientos de asilo y protección. Y evitar así que “tengan que jugarse la vida en el mar” y exponerse “a medidas que pueden ser persecutorias o de vulneración de derechos”.

“Es difícil imaginarse cómo funcionará el nuevo pacto en un contexto tan cambiante y con una norma que está empezando a andar. Nosotros esperamos que no llegue ese momento. Que no lleguemos a esas medidas, y que si se llega se trabaje desde un punto de vista de garantía de derechos. Que las personas puedan acceder al procedimiento de protección internacional y de asilo”, ha dicho Navarro.

Porque, ha proseguido, se trata de un derecho «para todas las personas”. Y esperan que las entidades como Accem puedan seguir colaborando “lo más posible” durante todo el proceso. Para evitar la “estigmatización” y la imposibilidad de las personas de “buscar un lugar seguro”.

Centros de Accem en las islas

La ONG administra en estos momentos dos centros en el archipiélago. Uno en Lanzarote con plaza para 320 personas y otro en Tenerife con capacidad para 3.500 personas, el de Las Raíces más 18 plazas repartidas en pisos en Santa Cruz de Tenerife.

Desde su llegada a Canarias en 2021, ha detallado Navarro, el trabajo de la organización ha estado marcado por las llegadas a las islas a través de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Se han centrado en atender a los supervivientes y en adaptarse a las necesidades y retos que ésta ha ido poniendo sobre la mesa, pero también en el trabajo con otros colectivos.

Al ser preguntado por los momentos más críticos que enfrentado la ONG durante ese tiempo, Navarro ha destacado dos. Uno en el periodo de finales de 2020 e inicios de 2021. Con un contexto de bloqueo sanitario por la pandemia y la creación de una red de acogida nueva. Y el periodo entre 2023 y 2024, por el aumento de llegadas por costa de personas con unas cifras nunca vistas antes en Canarias.

“En Las Raíces llegó a haber 4.000 personas, que es un número grande, pero es cierto que es un recinto grande y las instalaciones estaban preparadas para ello. Estábamos en un momento en que las llegadas por costas podían suponer hasta 500 personas al día a finales de 2023. Ante ese contexto humanitario tan complicado las respuestas tienen que ser a gran escala, garantizando la buena asistencia”, ha indicado Navarro.

Hitos vividos por la ONG

Otro de los hitos vividos por la ONG durante estos años ocurrió hace unos días, con la visita del Papa León XIV, que para el responsable de Accem se tradujo “en un empujón para todos”, tanto trabajadores como usuarios del centro de Tenerife, que “más allá de religiones” vieron esa visita como un “mensaje de paz, alentador y de cercanía”, frente a los mensajes que señalan y estigmatizan a las personas migrantes.

Navarro ha indicado que actualmente la situación es muy distinta a lo registrado en años anteriores debido a la reducción drástica de las llegadas, ya que el dispositivo de Las Raíces acoge en estos momentos a 700 personas y el de Montaña Mina en Lanzarote a 30.

Sin embargo, ha finalizado, la realidad de la ruta migratoria a Canarias es “muy cambiante e imprevisible” y se ha mostrado confiado en la capacidad de la ONG para estar preparadas con recursos para los momentos del año en los que puede haber un cambio de tendencia.