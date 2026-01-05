ES NOTICIA

Accidente frontal en Arona

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Una furgoneta y un turismo han chocado frontalmente en la rotonda de Chayofa, médicos del servicio de Emergencias están atendiendo a los afectados

El personal sanitario del Servicio de Emergencias atiende a las personas implicadas en el choque frontal entre una furgoneta y un coche en Arona.

Sobre las 15 horas se ha producido el accidente en la rotonda de Chayofa, en el sur de Tenerife. Por causas que se están investigando, los dos vehículos colisionaron frontalmente.

Agentes de la Guardia Civil se encuentran en el lugar coordinando el tráfico. Los servicios de Emergencias han enviado hasta el lugar una ambulancia con soporte vital básico.

(Habrá ampliación)

