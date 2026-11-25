Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso del accidente laboral, que se saldó con una víctima mortal

Intervención en directo para el TN1 de Lidia Lorenzo

Una persona ha fallecido este miércoles en un accidente laboral registrado en el interior de una finca situada en la zona de Las Rosas, en el municipio de Arona, en Tenerife.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. Archivo Europa Press

El suceso se produjo en torno a las 13:00 horas cuando, por causas que todavía no han trascendido, tuvo lugar el accidente en el interior de la propiedad.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo el accidente así como la identidad de la persona fallecida.