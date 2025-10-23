ES NOTICIA

Rescatan a una mujer tras sufrir un accidente en Los Cernícalos, en Telde

RTVC
La senderista, de 79 años, sufrió un traumatismo en una pierna

Un helicóptero del GES rescató este jueves a una mujer, de 79 años, que sufrió un accidente en el barranco de Los Cernícalos, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Rescatan a una mujer tras sufrir un accidente en Los Cernícalos, en Telde.
Los hechos se han producido a las 13.02 horas en dicho lugar, hasta donde se trasladó el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias que localizó a la afectada, que se encontraba en un lugar de difícil acceso.

Seguidamente la evacuó y la trasladaron, con un traumatismo en miembro inferior, al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. En la zona también se personaron agentes de la Policía Local.

