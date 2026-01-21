Cinco vehículos se vieron involucrados en este accidente por alcance, que originó importantes retenciones
Un accidente de tráfico registrado en la GC-3, en dirección sur, en Tamaraceite a la altura del centro comercial Los Alisios, dejó a primera hora de este miércoles cinco vehículos implicados tras una colisión por alcance múltiple, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).
El siniestro originó importantes retenciones, de hasta hora y media, desde el municipio de Arucas hacia la capital grancanaria.
En el accidente resultó herida una persona que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario tras la colisión.