ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Accidente múltiple en la GC-3 a la altura de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC
RTVC

Cinco vehículos se vieron involucrados en este accidente por alcance, que originó importantes retenciones

Un accidente de tráfico registrado en la GC-3, en dirección sur, en Tamaraceite a la altura del centro comercial Los Alisios, dejó a primera hora de este miércoles cinco vehículos implicados tras una colisión por alcance múltiple, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Accidente múltiple en la GC-3 a la altura de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de archivo de retenciones en le GC-3 al altura de Teror.
Accidente múltiple en la GC-3 a la altura de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de archivo de retenciones en le GC-3 al altura de Teror.

El siniestro originó importantes retenciones, de hasta hora y media, desde el municipio de Arucas hacia la capital grancanaria.

En el accidente resultó herida una persona que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario tras la colisión.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Jorge Marichal advierte de la falta de personal en el sector hotelero pese al récord turístico de 2025

El Supremo rechaza frenar cautelarmente doce traslados de menores no acompañados a Madrid

Delgado: «No creer a la mujer con discapacidad que denuncia maltrato es violentarla más»

La final de la Copa de la Reina de fútbol en Gran Canaria será un «nuevo gran evento deportivo para la isla»

Maquillaje y disfraces, dos piezas clave del Carnaval

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026