Cinco vehículos se vieron involucrados en este accidente por alcance, que originó importantes retenciones

Un accidente de tráfico registrado en la GC-3, en dirección sur, en Tamaraceite a la altura del centro comercial Los Alisios, dejó a primera hora de este miércoles cinco vehículos implicados tras una colisión por alcance múltiple, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Accidente múltiple en la GC-3 a la altura de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de archivo de retenciones en le GC-3 al altura de Teror.

El siniestro originó importantes retenciones, de hasta hora y media, desde el municipio de Arucas hacia la capital grancanaria.

En el accidente resultó herida una persona que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario tras la colisión.