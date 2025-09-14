Accidente por vuelco de coche en Yaiza

En el vehículo solo se encontraba su conductora, que tras se extraída de él, fue inmovilizada y trasladada al hospital en ambulancia

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informa de un accidente de tráfico por vuelco en la LZ-701, a la altura de la gasolinera cercana a las Salinas del Janubio, en Yaiza. Recibieron el aviso por parte del CECOES.

Imagen del coche volcado cedida por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

En el momento del aviso, se desconocía el número de heridos y si había personas atrapadas, por lo que el Consorcio de Seguridad se personó en el lugar.

A su llegada, comprobaron que el vehículo se había salido de la vía y se encontraba volcado lateralmente. En su interior estaba la conductora del coche, consciente. Por ello, procedieron a estabilizar el vehículo.

La conductora del vehículo fue inmovilizada para su traslado al hospital

Tras esto, junto con el personal sanitario, se valoró el estado de la afectada. Se le colocó un collarín cervical y se la extrajo por el portón trasero mediante tabla de rescate.

Una vez fuera del habitáculo, la paciente fue inmovilizada en el colchón de vacío de la ambulancia para su posterior traslado al hospital.

En el lugar se encontraban también efectivos de Guardia Civil y Policía Local.