Accidente: se queda a metros de empotrarse contra una cafetería

Un vehículo de grandes dimensiones se empotró contra mobiliario urbano de Juan Rejón que impidió que arrollase a los comensales de una cafetería

Las cámaras de una conocida cafetería de Las Palmas de Gran Canaria captaron el momento en el que este domingo por la mañana un coche casi arrolla a sus comensales. Como se puede ver en las imágenes, sobre las 10 de la mañana estaban desayunando cuando de repente un vehículo de grandes dimensiones se dirige hacia el cristal que los separa de la calle. Los bolardos, un árbol y el banco de la acera frenaron el impacto.

El accidente sobresaltó a los clientes de la cafetería

Todo ocurrió en la calle Juan Rejón, en la zona del Puerto de la capital grancanaria. El coche, un Porshe de grandes dimensiones, chocó contra un taxi, al que arrolló. Después, el conductor perdió el control del vehículo y terminó empotrándose contra la acera, los bolardos y un árbol.

En ese punto se encontraba la cafetería. Justo la zona de cristalera que separa la zona de comedor de la calle. A esa hora el local estaba lleno. Se trata de una churrería y un domingo a esa hora de la mañana muchas personas aprovechan para desayunar fuera. El estruendo los sacó de su tranquilidad.

Como se puede ver en las imágenes, el vehículo sin control se quedó a apenas unos metros de su posición. El mobiliario urbano ayudó a frenar la trayectoria y todo se quedó finalmente en un susto.

Se investiga si el conductor iba ebrio. El taxi y el resto de elementos que se llevó por delante han sufrido graves daños.