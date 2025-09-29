El conductor resultó herido leve tras salirse de la vía en una carretera de Valsequillo, el vehículo quedó reducido a cenizas

Imagen del vehículo calcinado.

La pasada madrugada, un vehículo quedó completamente calcinado después de sufrir un accidente en la carretera que conecta Valsequillo con el Barranco de los Cernícalos.

Según los primeros datos, el conductor perdió el control del coche y se salió de la vía, lo que provocó un choque tras el cual el vehículo comenzó a arder.

A pesar de lo aparatoso del siniestro y de que el coche quedó reducido a cenizas, el conductor resultó con heridas de carácter leve.