El Ayuntamiento de Arucas señala que la decoración navideña y las flores de Pascua forman parte del patrimonio común y son un símbolo de convivencia, respeto y celebración compartida

El Ayuntamiento de Arucas, Gran Canaria, ha expresado su más firme condena ante los recientes actos vandálicos registrados en distintos distritos que han provocado daños en la decoración navideña y en las flores de Pascua instaladas en espacios públicos con motivo de las celebraciones navideñas.

Acto vandálico contra la decoración navideña en Arucas, Gran Canaria. Ayuntamiento de Arucas.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que estos actos «no solo suponen un perjuicio económico para las arcas municipales, debido a los costes de reposición y reparación, sino que también atentan contra el esfuerzo colectivo por crear un entorno acogedor, seguro y festivo para toda la ciudadanía».

De esta manera, el Ayuntamiento ha recordado que la decoración navideña y las flores de Pascua forman parte del patrimonio común y son un símbolo de convivencia, respeto y celebración compartida.

Asimismo, ha indicado que la Policía Local ha reforzado la vigilancia en las zonas afectadas y se están evaluando los daños para proceder a su reparación en el menor tiempo posible.