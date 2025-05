El colectivo Gamá denuncia que no es la primera vez que se produce este ataque

El mural de la actriz y activista LGTBIQ +, Isabel Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sufrido un nuevo acto vandálico en la última semana. El colectivo Gamá denunció este lunes que no es la primera vez que se produce este ataque a los valores de igualdad y diversidad.

Nuevo acto vandálico en el mural de la activista LGTBIQ +, Isabel Torres, en Las Palmas de Gran Canaria / Informativos RTVC

Es la segunda vez que este mural sufre un acto vandálico en este 2025, en la anterior ocasión, la pintura pudo ser eliminada gracias a una intervención del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento capitalino.

Vecinos se han percatado de este incidente

Este mural honra la trayectoria profesional del artista y que representa un símbolo de lucha y visibilidad para muchas personas. Por el momento, el Ayuntamiento no ha podido limpiarlo por los procedimientos habituales.

«Desde el colectivo pensamos que hay una ola reaccionaria contra la diversidad sexogenérica, contra la diversidad sexual», aseguró una representante del colectivo Gamá a RTVC.

«Lo que nos queda es hacer comunidad, seguir trabajando, sensibilizando, estar en todos los ámbitos para que este tipo de situaciones no se sigan dando«, añadió la miembra.

«Hacía días que no pasaba, pero no lo había visto, me he quedado impactada«, declaró a RTVC una de las vecinas que se ha percatado de este acto vandálico durante los últimos días.