Acuerdan el trazado de la ampliación de la GC-2 tras 30 años de discusiones.

Las Alcaldías de Arucas y Moya, la Mancomunidad del Norte y el Gobierno de Canarias han catalogado el acuerdo de «histórico» y con el que se mejorará la circulación de los 35.000 vehículos que diariamente de media utilizan la vía

El Gobierno de Canarias y los municipios del norte de Gran Canaria han acordado este martes, tras más de 30 años de discusiones, el trazado de la ampliación de la carretera del norte GC-2, que discurrirá por túneles en Moya y evitará cortar el paso entre Bañaderos y El Puertillo.

Informa RTVC.

El consenso ha tenido lugar durante una reunión de trabajo en la que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha trasladado las novedades en torno al proyecto de la carretera norte de la isla al presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, Teodoro Sosa; el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y el alcalde de Moya, Raúl Afonso, entre otros.

Un acuerdo que los asistentes han catalogado de «histórico» y con el que se pretende mejorar la circulación de los actuales 35.000 vehículos que diariamente de media utilizan la vía y teniendo en cuenta el crecimiento que el tráfico tendrá en los próximos años.

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha explicado a la prensa tras la reunión que el trazado estaba diseñado inicialmente como un desdoblamiento de la actual vía y que había dos posiciones críticas de los dos ayuntamientos por los que pasa la carretera.

Túneles

En el caso de Moya, el desdoblamiento generaba una barrera en la zona de la costa del municipio, que se ha resuelto proponiendo que su paso sea por los túneles. Una solución que, según Rodríguez, «además tiene un menor impacto ambiental».

Al Ayuntamiento de Arucas le afectaba que el trazado de la GC-2 no permitiese la permeabilidad de la zona de El Puertillo y de Bañaderos, por lo que se ha acordado un soterramiento parcial.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, ha señalado que este consenso «es un paso importantísimo» para avanzar en la ejecución de un tramo de la vía que estaba pendiente y ha agradecido al Gobierno de Canarias su predisposición a trabajar con los ayuntamientos antes de presentar el proyecto definitivo.

«Hemos conseguido lo que todos los municipios queríamos y por lo tanto es un día histórico», ha afirmado, al señalar que la ejecución de la GC-2 a su paso por Moya no afectará tanto a los vecinos «porque la carretera actual seguirá mientras se ejecuta el túnel y después solamente habrá que hacer un cambio».

Solución viable por Bañadero y El Puertillo

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, ha indicado que considera «viable» la solución planteada para el paso de la GC-2 por Bañaderos y El Puertillo al permitir la permeabilidad, «que es lo que se buscaba después del año 1970-71 que se hizo la Gran Canaria 2».

El presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ha señalado que el próximo viernes entrega la presidencia de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte «y si me preguntan que cuál es el proyecto que probablemente recordaré de por vida es que hoy nos hemos puesto de acuerdo para desbloquear la carretera del norte de Gran Canaria» tras más de 30 años de discusiones.

«Quienes nos conocen saben que las luchas históricas del norte han sido siempre historias viarias y hoy, afortunadamente, el principal de todos los proyectos ha tenido ya consenso», ha agregado.

Proceso de expropiación pública este año

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha indicado que a lo largo de 2026 prevén que se lleve a cabo el proceso de exposición pública, en el que las instituciones y ciudadanos podrán presentar alegaciones y propuestas al trazado, y que en 2027 esperan obtener la declaración de impacto ambiental para que, una vez aprobada, pueda licitarse la obra