La mujer acusada de asesinato ha aceptado la pena de 15 años de prisión y el pago de 300.000 euros a los herederos del fallecido

Imagen del domicilio en el que ocurrió suceso

La mujer acusada por el asesinato de un hombre en Arona (Tenerife) en junio de 2024 ha aceptado la pena de 15 años de prisión y el pago de 300.000 euros a los herederos del fallecido en una sentencia de conformidad, primer caso de este tipo que se registra en Canarias.

La acusada iba a ser juzgada la semana próxima por un procedimiento ante el jurado y por primera vez se ha aplicado en Canarias la sentencia por conformidad establecida en la ley de eficiencia de la justicia, en vigor desde el pasado 3 de abril, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La mujer, N.C, natural de Brasil, está en prisión provisional desde junio de 2024 por la causa que se iba a enjuiciar la próxima semana.

Previo a la constitución del Jurado, el Ministerio Fiscal, única parte que ejerce la acusación, se comunicó al Tribunal la existencia de un acuerdo de conformidad entre las partes.

15 años de prisión

El escrito de conformidad presentado mantiene sustancialmente los hechos presentados por la acusación en el escrito de conclusiones provisionales, recoge la calificación jurídica como delito de asesinato y considera autora a la acusada N.C., para quien se solicita la imposición de una pena de quince años de prisión.

Ante la expresa y absoluta conformidad con los hechos de la acusación y con las consecuencias penales y civiles derivadas de esta declaración por parte de la defensa de la acusada, no se mostró necesaria la celebración del juicio.

Además se indica que en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a los herederos del fallecido en la cantidad máxima de 300.000 euros por su muerte, y se establece que no procede la sustitución parcial de la pena por la expulsión del territorio.

Como hecho probado se indica que, por razones que se desconocen, la acusada, con la intención de acabar con la vida de la víctima, utilizó un cuchillo de 17 centímetros de longitud para atacarlo de forma sorpresiva y sin que este pudiera articular ningún mecanismo de defensa en una calle de Los Cristianos, lo que provocó su muerte inmediata.