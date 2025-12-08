Consulta el horario del AD Ceuta FC vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J18 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

AD Ceuta FC y UD Las Palmas se enfrentan se este domingo 14 de diciembre a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal Alfonso Murube. El encuentro corresponde a la jornada 18 de LaLiga Hypermotion 25-26.

AD Ceuta FC vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar por 0-0 ante el Mirandés. El equipo de Luis García sigue en puestos de playoff. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Ceuta se encuentra a mitad de tabla. El equipo con 25 puntos busca entrar en la zona de playoff de ascenso para poder conseguir ascender a la máxima categoría del fútbol español por primera vez en su historia.

Posiciones en la clasificación de AD Ceuta FC y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 4ª posición, con 30 puntos. Por su parte, el Ceuta ocupa la séptima posición. El conjunto ceutí se encuentra con 25 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre AD Ceuta FC y UD Las Palmas

El AD Ceuta FC y UD Las Palmas nunca se han enfrentado. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido uno y empatado el último. Por su parte, el equipo ceutí llega al encuentro habiendo empatado su último partido igual que Las Palmas.

