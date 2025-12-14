El juez único desestima la petición del aplazamiento solicitado por el club canario y el partido se jugará esta noche en el Alfonso Murube

La RFEF desestima la petición de Las Palmas y se jugará el partido / UD Las Palmas

Ante las incidencias producidas en el desplazamiento de la UD Las Palmas hasta Ceuta como consecuencia de la borrasca Emilia, el club solicitó el aplazamiento del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Agrupación Deportiva Ceuta, con el objetivo de que pudiera disputarse en una fecha posterior.

Tras analizar la solicitud, el Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF ha desestimado la petición de la Unión Deportiva Las Palmas de que se aplazase el partido que debe disputar este domingo 14 de diciembre en Ceuta contra el equipo de la ciudad. El juez ha resuelto desestimar el aplazamiento, al considerar que no concurre causa de fuerza mayor que impida la celebración del encuentro.

En consecuencia, el encuentro entre el Ceuta y Las Palmas se jugará esta tarde en el estadio Alfonso Murube a las 20:00 (hora canaria), como estaba programado, según ha informado el club grancanario en sus redes sociales.

Retrasos en el viaje por la borrasca Emilia

La UD Las Palmas había pedido que el choque se pospusiera, en vista de las dificultades que la borrasca Emilia le estaba generando para desplazarse a Ceuta.

El equipo tenía previsto volar este sábado a Tetuán (Marruecos) para desde allí seguir viaje por carretera a Ceuta, pero tuvo que suspender sus planes ante la alerta declarada en Canarias y los problemas que la borrasca generaba para el tráfico aéreo. Las Palmas ha viajado este domingo y el juez único ha considerado que no se da una causa de fuerza mayor que impida jugar el partido.