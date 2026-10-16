Adam, así se llama la primera dana de esta temporada

Se prevé que Adam deje chubascos «muy fuertes y persistentes» en zonas del área mediterránea peninsular y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha asignado un nombre a la primera gran dana de la temporada que afectará a España. El episodio, que empezará el sábado, se ha designado como Adam, siendo este el primer nombre de la lista de fenómenos meteorológicos de gran impacto que utilizarán en los próximos meses las agencias meteorológicas europeas para designar su llegada, evolución y efectos.

Imagen cedida por la Aemet.

Por su parte, los expertos afirman que Adam dejará chubascos «muy fuertes y persistentes» en zonas del área mediterránea peninsular y Baleares y que, además, podría dejar «situaciones muy adversas» entre el sábado, domingo y hasta como mínimo el lunes. Ya son una decena las comunidades autónomas en aviso ante el paso de este temporal que podría dejar acumulaciones de más de 250 litros por metro cuadrado en muy pocos días.

El sábado ya se han activado avisos por lluvias y tormenta en Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. A esta lista también se suman las Islas Baleares a partir del domingo, donde por ahora los modelos apuntan a que la situación podría ser especialmente adversa durante toda la jornada.