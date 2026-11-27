El viento alisio irá perdiendo intensidad en las próximas horas, tendencia que se mantendrá durante el fin de semana, donde las precipitaciones pueden darse con mayor intensidad en La Palma

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Imagen de archivo: Antonio Rico, Telde.

Canarias afronta este viernes una jornada de intervalos nubosos, algunas precipitaciones débiles y temperaturas más suaves que en días anteriores. El viento alisio irá perdiendo intensidad a medida que avance el día, una tendencia que se mantendrá durante la tarde y la noche y que dejará un fin de semana con vientos flojos en general.

Las nubes estarán presentes en todas las vertientes de las islas y ya han dejado algunas lluvias débiles, no solo en las zonas del norte, sino también en puntos como Santa Cruz de Tenerife. Estas precipitaciones, de escasa importancia, podrán repetirse durante las primeras horas de la jornada y, especialmente, esta noche en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvia serán el nordeste de La Palma, el nordeste de Tenerife y las medianías del norte de Gran Canaria.

En cuanto a las temperaturas, serán más frescas que en jornadas anteriores. Será necesario incluso recurrir a alguna prenda de abrigo durante las horas centrales del día en medianías y zonas altas. Las máximas se concentrarán en las zonas costeras y oscilarán, de forma puntual, entre los 22 y los 25 grados.

Mejora el estado del mar por el sur

El estado del mar también experimentará una mejoría progresiva. En las costas del sur de las islas, las olas de mayor tamaño no alcanzarán, en principio, el metro y medio de altura, aunque todavía persistirá el mar de fondo generado por el viento de los últimos días.

La situación será diferente en las costas abiertas al norte, donde seguirán llegando series de olas que podrán alcanzar o superar los dos metros de altura.

Más probabilidad de lluvia el sábado en La Palma

De cara al sábado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aumentará la probabilidad de chubascos, especialmente en la isla de La Palma, donde podrán ser localmente fuertes en las zonas del este por la tarde y noche.

Durante la primera mitad del día se esperan lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte del Archipiélago, aunque a partir del mediodía las precipitaciones serán más probables y frecuentes en zonas de interior. En estos puntos podrán alcanzar intensidad moderada de forma ocasional, especialmente en El Hierro.

El domingo también se esperan lluvias ocasionales

Para el domingo, coincidiendo con la jornada electoral, la previsión apunta a posibles lluvias débiles y ocasionales durante las primeras y últimas horas del día en las vertientes norte de las islas.

Por la tarde, las precipitaciones serán más probables en las zonas de interior, donde no se descarta que puedan registrarse algunos chubascos localmente moderados.

En general, el fin de semana estará marcado por la pérdida de intensidad del viento alisio, temperaturas suaves y una cierta inestabilidad atmosférica, con mayor incidencia de las precipitaciones en las islas occidentales.