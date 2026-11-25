Las precipitaciones serán especialmente persistentes en la isla de La Palma durante toda la jornada, aunque sin acumulaciones importantes

También lloverá débilmente en otras zonas del archipiélago, como en el nordeste de Tenerife y norte de Gran Canaria

La lluvia débil, especialmente en La Palma, y el alisio marcarán la jornada de este miércoles. Imagen RTVC

Canarias afronta este miércoles una jornada marcada por el viento alisio, la presencia de nubosidad y las precipitaciones de carácter débil en distintos puntos del archipiélago. La lluvia ha comenzado desde primera hora de la mañana en algunas zonas, especialmente en la isla de La Palma, donde se esperan precipitaciones persistentes durante la mayor parte de la jornada, aunque sin acumulaciones importantes.

El predominio de los vientos alisios favorecerá la llegada de abundante nubosidad baja a las vertientes norte de las islas. A medida que avance la jornada, estas nubes dejarán lluvias débiles, principalmente en las medianías de nordeste de La Palma y Tenerife, así como en el norte de Gran Canaria. Por el contrario, no se esperan precipitaciones en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

El viento será uno de los fenómenos más destacados de este miércoles. El alisio soplará de moderado a fuerte y podrá registrar rachas localmente muy fuertes, que alcanzarán o superarán los 70 kilómetros por hora. Las zonas más expuestas serán las vertientes sureste y noroeste de las islas, especialmente en los puntos habituales de aceleración de este régimen de vientos.

Descenso de las temperaturas

En cuento a las temperaturas, se espera un descenso importante en las medianías y zonas altas, por lo que el ambiente será menos caluroso durante las horas centrales del día. Temperaturas que seguirán descendiendo este jueves.

Por último, el estado del mar también requerirá precaución. El oleaje alcanzará y superará los dos metros de altura en buena parte de las costas del archipiélago, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad en las zonas del litoral.