La previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 23 de noviembre, indica que las temperaturas apenas cambiarán

La semana comenzará con pocos cambios, el ambiente más otoñal lo esperamos a partir del miércoles. Este lunes predominarán los intervalos de nubes bajas por el Norte y Este de las islas, especialmente a primera y últimas horas.

En el resto lucirá el sol, con algunas nubes altas y restos de calima. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo ligero ascenso de las máximas en Fuerteventura y Lanzarote, valores 24 – 28ºC en costas. Viento del Nordeste flojo a moderado, más intenso en costas expuestas al alisio, con brisas en costas del Suroeste de las islas más altas. Será variable flojo en cumbres. Y en el mar, predominará la marejadilla, con áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 1,5m.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Nubosidad baja en el Valle del Golfo y el extremo Nordeste. En el resto sol, intervalos de nubes altas y restos de calima. Alisio moderado en la costa.

LA PALMA: Cielos nubosos en parte del Norte y Este. En el resto lucirá el sol con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas en descenso en cumbres, 24 – 27ºC costa.

LA GOMERA: Nubes baja en los municipios del Norte. En el resto intervalos de nubes altas y sol. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste flojo a moderado.

TENERIFE: Algunas nubes bajas en parte del Nordeste y el Valle de Güímar. En el resto el sol se alternará con nubes altas. Temperaturas poco otoñales, máximas 24 – 28ºC en costas. Alisio flojo a moderado, será flojo de dirección variable en cumbres.

GRAN CANARIA: Seguirá la panza de burro por el Norte y la capital, especialmente a primeras y últimas horas. Sol e intervalos de nubes altas en el resto. Las temperaturas no cambiarán, y soplará el viento alisio moderado en las costas Sureste y Oeste.

FUERTEVENTURA: Nubes bajas matinales en la costas Este, y sol con algún intervalo de nube alta en el resto. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, valores +25ºC costa.

LANZAROTE: Algunas nubes bajas matinales por el Norte, reapareciendo a últimas horas. Sol y alguna nube alta en el resto. Viento del Nordeste flojo a moderado.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperatura agradable, máxima de 25ºC en Caleta de Sebo. Y viento del Nordeste flojo a moderado.