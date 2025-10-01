Adjudicada la construcción de 75 viviendas protegidas en Puerto del Rosario

El Instituto Canario de la Vivienda adjudica la construcción de esta promoción pública en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Una medida en aplicación del decreto de medidas urgentes para la emergencia habitacional

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha adjudicado provisionalmente la construcción de 75 nuevas viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Uno de los solares en los que se ha proyectado la construcción de viviendas de promoción pública en Puerto del Rosario

La actuación inicialmente quedó desierta en el primer proceso de licitación. Se enmarca en la aplicación del Decreto Ley 1/2024, de 19 de febrero. En este decreto se establecen medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional en el archipiélago, ha informado este miércoles el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Ubicación de las parcelas para las viviendas

Las obras se desarrollarán en dos parcelas del municipio, con un total de 75 viviendas y sus correspondientes plazas de garaje.

En la parcela Don Quijote, situada entre las calles Don Quijote, Dulcinea y Sorolla, se levantarán 47 viviendas y otras tantas plazas de garaje.

La adjudicación ha sido para la UTE formada por Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. y Obras Públicas Canarias, S.L. (OPC), con un presupuesto de 6.816.577 euros.

Por su parte, en la parcela Bernegal, ubicada entre las calles Bernegal, El Alpende y Tabajoste, se construirán 28 viviendas con sus correspondientes plazas de garaje.

La obra ha sido adjudicada a Citanias Obras y Servicios, S.L.U. Tendrá un importe de 5.362.613 euros.

Con esta adjudicación, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la creación de vivienda protegida en las islas. Segun el comunicado del ejecutivo da un paso más en la respuesta a la actual demanda habitacional en Fuerteventura, señala el comunicado.

