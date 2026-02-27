El entrenador del CD Tenerife Femenino B, Adrián Albéniz, valora el curso del filial blanquiazul, séptimo en la clasificación, tras un año marcado por el objetivo de la permanencia

Adrián Albéniz: “Estamos cerca de conseguir el objetivo y queremos mantener la línea que hemos llevado toda la temporada” / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B afronta las últimas seis jornadas de liga desde la séptima posición, en una temporada en la que el principal reto era lograr la permanencia tras el ascenso conseguido el pasado curso. A falta del cierre definitivo del campeonato, el balance en el vestuario es positivo y el equipo se encuentra muy cerca de alcanzar el objetivo marcado al inicio.

Optimismo en el tramo final

El técnico del filial blanquiazul, Adrián Albéniz, reconoció que el contexto actual invita al optimismo: “Yo creo que todo el mundo se hubiese querido ver en este contexto de temporada, llegar a estas últimas seis jornadas con los puntos que hemos obtenido nos hace estar cerca del objetivo. No aún de forma virtual, pero estamos cerca de poder conseguirlo”.

El entrenador también destacó la importancia de este parón de selecciones para recargar energías antes del tramo decisivo: “Tenemos ganas de descansar estas dos semanas para afrontar las jornadas que quedan con más motivación”. En ese sentido, subrayó además el valor formativo que supone la conexión con el primer equipo: “Es muy importante que las jugadoras puedan tener la experiencia de entrenar con el primer equipo y, a la vez, nosotros nutrirnos de futbolistas de diferentes categorías”.

Sacrificio y mentalidad positiva

Desde el inicio del curso, el mensaje del cuerpo técnico fue claro. “Al principio de temporada se lo dejamos claro a las jugadoras: teníamos que ser un equipo intenso”. Recién ascendidas y con una base importante de futbolistas que compitieron el año pasado en Segunda RFEF. La rápida adaptación fue clave en una categoría “que no te deja tiempo para respirar”.

Albéniz puso en valor el trabajo colectivo como pilar del rendimiento mostrado: “La clave ha sido que hay una buena base de trabajo detrás y un gran compromiso por parte de ellas. Trabajo, sacrificio y ser muy positivas, que aunque los partidos pueden ser largos, hay que saber competir para conseguir sumar siempre”.

Seis finales por delante

En cuanto al calendario que resta, el filial afrontará tres encuentros como visitante y tres en casa. “Los tres partidos a domicilio debemos recuperar el equipo que éramos en la primera vuelta, ese equipo muy solvente que generaba muy pocas ocasiones al rival. Y en casa intentar sumar de tres, como hicimos ante el Cáceres o el Barça”.

Como conclusión, el técnico lo tiene claro: “Debemos mantener la línea de lo que hemos sido durante toda la temporada y sobre todo, en la primera vuelta”.

Con el objetivo cada vez más cerca, el CD Tenerife Femenino B encara el desenlace del campeonato con ambición, identidad y la firme intención de consolidar su crecimiento en la categoría.