El Gobierno regional logra incluir en el DORA III las infraestructuras necesarias para conectar los futuros trenes de Tenerife y Gran Canaria

AENA destinará 1.800 millones de euros a los aeropuertos canarios entre 2027 y 2031 tras las alegaciones del Ejecutivo autonómico. La directora general de Transportes, María Fernández, confirma este acuerdo en el Comité de Coordinación Aeroportuaria. Esta inversión estratégica modernizará las instalaciones y permitirá integrar el transporte ferroviario en las terminales de las islas capitalinas.

AENA invertirá más de 1.800 millones en los aeropuertos de Canarias / Gobierno de Canarias

El nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria contempla la integración de los trenes de Gran Canaria y Tenerife. AENA reservará y adecuará espacios específicos para conectar estas infraestructuras ferroviarias con los recintos aéreos. El compromiso incluye habilitar partidas económicas que aseguren el desarrollo de estos sistemas de transporte sostenibles.

Por consiguiente, el archipiélago avanzará hacia una movilidad mucho más eficiente y conectada entre sus principales nodos de comunicación. Las alegaciones presentadas por el Gobierno de Canarias permitieron incorporar esta visión estratégica a largo plazo. El plan garantiza que los aeropuertos no queden aislados de los futuros proyectos de transporte terrestre.

Modernización de las infraestructuras clave

La partida millonaria beneficiará directamente a los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Lanzarote y Fuerteventura. Estas inversiones reforzarán la capacidad operativa de las instalaciones para responder a la creciente demanda turística. Además, los fondos permitirán actualizar la tecnología y mejorar la experiencia de los usuarios en las terminales.

En este sentido, María Fernández destacó la importancia de adaptar las políticas aeroportuarias a la realidad ultraperiférica de las islas. El consenso institucional resulta fundamental para proteger el principal motor económico de Canarias en los próximos años. Por esta razón, el Gobierno regional sigue exigiendo una participación efectiva en la gestión de sus propios aeropuertos.

Adaptación progresiva de las tasas

AENA aplicará de forma escalonada las nuevas tasas destinadas al transporte terrestre en los recintos aeroportuarios del archipiélago. La medida incluirá periodos de cortesía gratuitos y espacios de espera específicos para los conductores profesionales. Estas condiciones se ajustarán finalmente a los tiempos reales que requiere la operativa diaria de cada terminal.

De igual modo, la directora general valoró positivamente el diálogo alcanzado para suavizar el impacto económico de estos gravámenes.