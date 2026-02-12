ES NOTICIA

Los aeropuertos canarios registraron 4,5 millones de pasajeros en enero

RTVC / AGENCIAS
Es un 0,1 % más con respecto al mismo mes del año pasado

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron en enero de 2026 un total de 4.592.312 pasajeros, un 0,1 % más que el mismo mes del año pasado, según Aena. El aeropuerto de Gran Canaria contabilizó el mayor número de pasajeros, con 1.398.924, lo que representa un 2,1 % más que en enero de 2025.

De la cifra total de viajeros registrada, 4.572.756 corresponde a pasajeros de vuelos comerciales, de los que 1.583.175 volaron en trayectos nacionales. Es decir, un 2 % menos que en enero de 2025, y 2.989.581 en internacionales, un 1,8 % más.

En lo que va de año se registraron 40.430 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.619 toneladas de mercancía, se indica en un comunicado.

Tras el aeropuerto de Gran Canaria le siguen los aeropuertos de Tenerife Sur con 1.275.134 pasajeros (-1 %); César Manrique-Lanzarote con 703.457 (+0,3 %); Fuerteventura con 533.137 (-3 %); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 525.988 (+1,1 %); La Palma con 125.063 (-0,9 %); El Hierro con 21.629 (-5,3 %) y el Aeropuerto de La Gomera con 8.980 pasajeros (-1,4 %).

Más pasajeros en enero 2026 que en enero 2025

El grupo Aena está compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil. Este año han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros, un 3,3 % más que en el mismo mes de 2025.

Concretamente gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7 % menos que en 2025 y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1 % más que en el mismo mes del año pasado.

