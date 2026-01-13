Este dato es un 3,6 % superior al del año anterior

Los aeropuertos de Canarias registraron en 2025 un total de 54.753.915 pasajeros, un 3,6% más que en 2024. El Aeropuerto de Gran Canaria fue el que registró un mayor número de pasajeros durante el año con 15.826.553, un 4% más que en 2024.

Los aeropuertos canarios registraron más de 54 millones de pasajeros en 2025 / Archivo RTVC

De los 54.454.206 pasajeros comerciales, 22.309.329 viajaron en vuelos nacionales, un 3,7% más, mientras que 32.144.877 lo hicieron en internacionales, un 3,8% más respecto al acumulado de 2024.

Pasajeros por aeropuerto

Tras el Aeropuerto de Gran Canaria, las bases aéreas que les siguen en número de pasajeros son los aeropuertos de Tenerife Sur, con 13.969.678 pasajeros, un 1,7% más; César Manrique-Lanzarote, con 8.920.901 pasajeros (+2,4%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 7.174.977 (+6,1%).

Por otro lado, Fuerteventura registró 6.886.935 pasajeros y el mayor crecimiento porcentual, situado en un 6,8% más; La Palma tuvo 1.533.355 (+2,5%), El Hierro con 313.175 viajeros (-2,8%); y el Aeropuerto de La Gomera, con un total de 128.341 pasajeros y un crecimiento del 6,3% respecto al año anterior.

Finalmente, durante el 2025, se gestionaron 486.766 movimientos de aeronaves (un 3,3% más), y se registraron 33.055 toneladas de mercancías transportadas (- 0,7%).