Los afectados ya han denunciado ante la Policía Nacional, al considerarse víctimas de una estafa llevada a cabo por una agencia de viajes del sur de Gran Canaria

Decenas de afectados en Gran Canaria se han quedado sin la fiesta de los Indianos de La Palma. Ello se debe a que contrataron un viaje a través de una agencia del sur de Gran Canaria y han acabado en la Policía Nacional denunciando por una presunta estafa.

El número de afectados exacto, está aún por cuantificar. Eso sí, ya decenas de personas han denunciado ante la Policía Nacional, al considerarse víctimas de una estafa llevada a cabo por mencionada agencia de viajes del sur de Gran Canaria.

Falso crucero

Los afectados, solo piden recuperar su dinero. Por su parte y de momento, la agente de viajes tiene un procedimiento judicial abierto por un falso crucero por el mediterráneo. Así es que, al contrario que los demandantes, la agente ha asegurado que ya ha devuelto parte del dinero.