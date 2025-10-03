Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de septiembre en el

campo de fútbol de El Galán (El Sobradillo), en los que un jugador menor de edad de la EMF El Rosario sufrió una agresión física por parte de miembros del CD Sobradillo

La EMF El Rosario y el ayuntamiento condenan la agresión a un jugador y piden la suspensión del partido de los equipos infantiles. Imagen cedida por el ayuntamiento de El Rosario

La Escuela Municipal de Fútbol de El Rosario (EMF El Rosario) y el Ayuntamiento de El Rosario manifiestan públicamente su indignación y más enérgica repulsa por los lamentables hechos ocurridos el pasado domingo, 28 de septiembre, en el campo de fútbol de El Galán (El Sobradillo), en los que un jugador juvenil, menor de edad y perteneciente a la entidad rosariera, fue víctima de una brutal agresión física por parte de miembros del CD Sobradillo.

Ante la gravedad de los acontecimientos y por motivos de seguridad, la EMF El Rosario ha solicitado formalmente a la Federación Tinerfeña de Fútbol la suspensión del partido previsto para mañana, sábado 4 de octubre, entre los equipos infantiles del CD Sobradillo y la EMF El Rosario.

Desde la escuela consideran que este encuentro supondría una situación de riesgo, dado el clima de tensión y tristeza generado entre nuestros deportistas, afición y dirigentes. A día de hoy, dicho estamento federativo no se ha pronunciado.

El joven «temió por su vida» y quedó en estado de shock

Asimismo, esta decisión responde también a una acción de protesta y prevención, pues desde la directiva de la EMF El Rosario consideran que “las instalaciones y la conducta hostil mostrada por la directiva del CD Sobradillo no garantizan la seguridad ni el respeto necesarios para el normal desarrollo de la actividad deportiva”.

El psicólogo deportivo, director del proyecto “Ruta de valores” y portavoz de la escuela en este caso, Juanra Álvarez, recuerda que “según el testimonio del joven deportista agredido, en el momento de la agresión fue agarrado por el cuello hasta casi ser asfixiado por el presidente del club, mientras otras dos o tres personas le propinaban golpes por todo el cuerpo. El jugador, que temió por su vida, quedó en un evidente estado de pánico y shock emocional tras este episodio de violencia absolutamente inaceptable”.

Desde la directiva de la EMF El Rosario recuerdan que el deporte debe ser un espacio de convivencia, respeto y valores educativos, nunca de violencia. En este sentido, Álvarez añade que “si velamos por los valores en el deporte, no podemos tolerar estos signos de violencia y de maltrato hacia

nuestro jugador del Juvenil A. Nuestra responsabilidad es también cumplir con la Ley del Deporte y con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que en nuestro país ampara y protege a los menores frente a cualquier situación de maltrato».

Tanto desde la EMF El Rosario como desde el Ayuntamiento se reitera la condena absoluta a los hechos y apelan a las instituciones deportivas y civiles competentes a que se tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la integridad y el respeto en todos los campos de fútbol de la isla.