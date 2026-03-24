La aerolínea letona abrirá una base estacional en Tenerife Sur y ampliará su operativa en Gran Canaria con un segundo avión y nuevas conexiones hacia Europa central y oriental

AirBaltic refuerza su presencia en Canarias con nuevas bases y rutas internacionales / airBaltic

La aerolínea nacional de Letonia, airBaltic, continúa su expansión en el archipiélago canario con una estrategia que refuerza la conectividad de las islas con diversos mercados europeos. La compañía abrirá una base estacional en el aeropuerto de Tenerife Sur durante la próxima temporada de invierno (octubre-abril), desde donde operará tres nuevas rutas con Lubliana (Eslovenia), Lieja (Bélgica) y Palanga (Lituania).

Nuevas rutas europeas hacia Tenerife

El Cabildo de Tenerife explicó que estas conexiones contarán con dos frecuencias semanales desde Lubliana y Lieja, y una desde Palanga. El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, destacó que la llegada de airBaltic “amplía la conectividad de la isla con mercados emisores de especial valor estratégico”, contribuyendo a consolidar un modelo turístico “más diversificado y rentable”.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, subrayó la “creciente demanda de mercados estratégicos alineados con la oferta cultural, gastronómica y tradicional de la isla”. Según datos del Cabildo, los pasajeros procedentes de Bélgica hacia Tenerife crecieron un 4,8% el pasado año, y se espera un impulso similar con las nuevas rutas desde Eslovenia y Lituania.

airBaltic refuerza su conectividad aérea en Gran Canaria

De forma paralela, airBaltic reforzará también su base en el aeropuerto de Gran Canaria, la primera que abrió fuera de sus mercados principales en 2023. A partir de octubre de 2026, la aerolínea basará un segundo avión Airbus A220-300 y sumará cuatro nuevas rutas regulares: tres hacia Polonia (Varsovia, Poznan y Katowice) y una con Lieja, en Bélgica. Cada una contará con dos frecuencias semanales.

Estas nuevas rutas complementarán la operativa actual de la compañía en Gran Canaria, que ya incluye conexiones con países bálticos y nórdicos como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, reforzando aún más el posicionamiento de la isla como destino estratégico dentro de la red de la aerolínea