La colaboración ciudadana ha facilitado identificar y detener a los acusados con aportaciones de grabaciones.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto Tenerife Sur a dos varones de 30 y 37 años. Están acusados de perpetrar múltiples robos en el interior de viviendas ubicadas en diferentes municipios de Tenerife.

Tras las denuncias presentadas por los perjudicados, los agentes de ambos cuerpos se encontraban inmersos en una investigación que había creado una importante alarma social entre los vecinos de los municipios afectados por los robos.

Conforme a los indicios y pruebas que tenían, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional detuvieron en la zona de salidas del citado aeropuerto a sendos acusados. Se disponían a abandonar la isla portando muchos de los efectos previamente sustraídos de diferentes viviendas.

Modus operandi

Los acusados actuaban a plena luz del día. Aprovechaban en muchos casos que las viviendas se encontraban vacías, lo cual comprobaban previamente realizando uno de ellos la vigilancia a pie. Mientras el otro circulaba en la mayoría de las ocasiones con un turismo por la zona objeto de cada robo.

En más de una ocasión, los acusados fueron vistos por los propios vecinos cuando merodeaban por la zona y trataban de acceder a alguna vivienda. Momento en el que tratando de evitar que se consumara el delito, aprovecharon para grabarlos con sus teléfonos móviles. Aportaron las imágenes con la presentación de la denuncia.

Cuando los acusados conseguían acceder al interior de las viviendas, tras escalar o fracturar puertas y/o ventanas, sustraían principalmente piezas de joyería (relojes de marcas de alta gama, anillos, colgantes, etc.). También dinero en efectivo.

Investigación

En la investigación han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Candelaria, Granadilla de Abona y La Orotava. También agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Policía Judicial para la investigación de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife y de la Brigada Provincial de Policía Científica.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación continúa abierta tratando de esclarecer la participación de cada uno de los acusados en los delitos cometidos e identificar y entregar cada una de las piezas de joyería recuperadas a sus legítimos propietarios.