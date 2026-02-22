El capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, ganó esta distinción en un acto que tuvo lugar este viernes, 20 de febrero

Aitor Sanz, reconocido con el Premio Honorífico en la XI Gala del Deporte de Adeje / CD Tenerife

El primer capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, fue reconocido este viernes, día 20 de febrero de 2026, con el Premio Honorífico en la exitosa XI Gala del Deporte de Adeje, que tuvo lugar en el Auditorio del citado municipio sureño.

«Cada año se entrega un premio honórifico y en esta edición se decidió que fuera compartido entre Aitor Sanz y Patricia Gavira», resaltó el Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Deportes, Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso, «ya que ambos representan los valores del deporte, dentro y fuera de los terrenos de juego».

De esta manera, el veterano centrocampista blanquiazul, con más de 400 partidos en el CD Tenerife desde que llegó a la Isla en el verano de 2013, recibió con orgullo este galardón (no pudo estar presente en el acto, ya que se encontraba concentrado con su equipo en tierras gallegas para afrontar la jornada 25ª de Primera Federación) por una trayectoria absolutamente ejemplar y que dignifica los valores del deporte. También hizo lo propio la gran capitana tinerfeñista Patricia Gavira.